ABD'nin planı ortaya çıktı! Gazze'nin başına tartışmalı ismi getirmek istiyorlar

Donald Trump yönetiminin eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Gazze Şeridi'nde kurulması planlanan geçici yönetimin başına geçmesini desteklediği bildirildi.Tony Blair,Filistinliler arasında olumsuz bir imaja sahip.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Orta Doğu ülkelerinin liderleriyle salı gecesi BM Genel Kurulu kapsamında Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirmişti. Trump'ın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen bir "Amerikan planı"nı toplantıda sunduğu bildirilmişti.

İsrail basını, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Blair'in üzerinde çalıştığı planda dikkat çeken detayları aktardı. Haberlere göre ABD, “Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi” (GITA) adlı yeni bir yapı kurulmasını ve başına Tony Blair’in geçmesini planlıyor.

Yapının, Gazze’nin “en üst siyasi ve hukuki otoritesi” olması ve 5 yıl kadar görevde kalması öngörülüyor.

BM DESTEKLİ PLANA RAKİP PROJE

Bu yönetimin, ilk aşamada Filistin Yönetimi'nin doğrudan katılımı olmadan görev yapması planlanıyor. Ancak hedef, nihayetinde Gazze ve Batı Şeria’nın birleşerek Filistin Yönetimi altında birleşmesi.

Plan, Doğu Timor ve Kosova gibi bölgelerde uygulanan geçici yönetim modellerine dayanıyor. Yönetim ilk etapta Mısır’ın El-Ariş kentinde kurulacak, ardından çoğunluğu Arap ülkelerinden oluşan BM onaylı çok uluslu bir kuvvetin eşliğinde Gazze’ye geçiş yapılacak.

Öte yandan BM Genel Kurulu’nda kabul edilen “New York Deklarasyonu”, Gazze'de 1 yıllık bir geçiş süreci öngörüyor, ardından yenilenmiş anayasa ve seçimler sonrası Filistin Yönetimi’ne geçişi hedefleniyor. ABD’nin desteklediği plan ise böyle net bir takvim sunmuyor.

TARTIŞMALI İSİM

Tony Blair’in olası liderliği hem bölgesel hem de Filistin halkı arasında yoğun tepkiyle karşılanıyor.

Blair, 2007 yılında İngiltere Başbakanlığı'ndan ayrıldıktan sonra 2015'e kadar Orta Doğu Dörtlüsü'nün özel temsilcisi olarak görev yapmıştı. Ancak özellikle Irak işgalindeki rolü ve Filistin devletine giden süreci sekteye uğrattığı inancı nedeniyle Filistinliler arasında olumsuz bir imaja sahip.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hamas’ın Gazze’nin geleceğinde yer almayacağını söyledi. Abbas ayrıca, “Gazze, Filistin Devleti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetimi üstlenmeye hazırız” dedi.