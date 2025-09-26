Ankara Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiyle ilgili yeni gelişme

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor. Zanlıların, ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilmeleri bekleniyor.

ABB soruşturması nasıl başladı?

2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 130 konserle ilgili haberlerin ardından müfettişler tarafından durumun geçen yıl incelenmesiyle başladı.

Özellikle Ebru Gündeş'in 69 milyon TL'lik 29 Ekim konseri gibi yüksek maliyetli etkinlikler kamuoyunda tartışma yaratmış ve bu harcamaların ihale süreçleri, ödeme yöntemleri ve sözleşmeleri mercek altına alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 1 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, Ebru Gündeş konseriyle ilgili olarak "Ankara'nın bütçesinden 69 milyon lira sadece bir günlük konser için para ayırmıştır. Böyle bir bütçenin konser yerine milletimize hizmet noktasında daha verimli hizmetlere ayrılması gerekmekteydi" demişti.