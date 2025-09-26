BIST 11.378
Sanatçı Nalan Höke Turan dolandırıldı

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan'ı, İtalya vizesi işlemleri için başvurduğu internet sitesi üzerinden dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında müşteki Turan'ın, İtalya vizesi başvurusu yapabilmek amacıyla "www.onlinevizebasvuru.com" internet sitesi üzerinden şüpheli şahıslarla irtibat kurduğu belirlendi.

Vize başvurusu işlemleri için pasaport ve belgeleri ile 90 bin lira para gönderen Turan'ın, daha sonra şüphelilere ulaşamadığı ve dolandırıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Diğer şüphelinin ise il dışında gözaltına alındığı öğrenildi.

