|
Erdoğan Trump görüşmesi gazete manşetlerinde! Sözcü ve Cumhuriyet'ten olay başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Varılan anlaşmalar ve ayrıntılar gazete manşetlerinde manşete taşındı. İktidara yakın gazeteler "tarihi zirve" olarak nitelerken, Cumhuriyet, "Meşruiyeti halk verir", Sözcü "Emeklinin rızkı Trump'a verildi" başlığını attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. 2 saat 20 dakika süren görüşmede çok sayıda konu masaya yatırıldı. Günlerdir merakla beklenen zirve, bugün Türkiye'de gazetelerin manşetlerindeydi.

