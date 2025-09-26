BIST 11.378
HABER /  MAGAZİN

Güllü'nün asistanı canlı yayında anlattı! "Yan dairesinde oturuyorum..."

Güllü'nün asistanı canlı yayında anlattı! "Yan dairesinde oturuyorum..."

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü evinde balkonda düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; " Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız" dedi. Güllü'nün asistanı, Gel Konuşalım programına bağlanarak ünlü sanatçının son anlarını anlattı.

Gel Konuşalım programına balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün asistanı Deniz bağlandı. Güllü’nün asisitanı, “Ben Güllü'nün yan dairesinde oturuyorum. Çok keyifli bir gece geçiriyor kızı ve misafiri ile birlikte. Dengesini kaybediyor, düşüyor ve ölüyor. Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım’ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmasın. İntihar gibi haberler. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın” diyerek gözyaşları içinde yayını bitirdi.

GÜLLÜ'NÜN SON RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün son röportajı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur’un vefatından sonra yaşananların sorulması üzerine konuşan Güllü, “Benim de evlatlarım var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı.” demişti. Aynı röportajda hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya’nın oynamasını arzu ettiğini de söylemişti.

Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Güllü (Gül Tut) kimdir intihar mı etti oğlunun şoke eden açıklaması
Foto Galeri Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Güllü (Gül Tut) kimdir intihar mı etti oğlunun şoke eden açıklaması Galeriye Gözat
