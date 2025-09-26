BIST 11.378
Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Güllü (Gül Tut) kimdir intihar mı etti oğlunun şoke eden açıklaması

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı. Oğlu yaptığı açıklamada olayın intihar değil, kazadan kaynaklandığını ileri sürdü.

Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Güllü'den gelen haber kahretti. Ünlü şarkıcının Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı. 

Acı haberi, oğlu sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu. Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. " dedi.

"Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

GÜLLÜ KİMDİR?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

