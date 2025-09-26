Trump Erdoğan'ın koltuğunu çekmişti! O kareyi gören Özgür Özel hazmedemedi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi. Özgür Özel duruşmanın ardından Silivri'de soruları yanıtladı.

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, duruşmalı olarak görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Kayyum itirazına mahkeme ret kararı verdi. Gürsel Tekin ve heyeti göreve devam edecek.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar bizim adımıza çok iyi bir karardır. İstinaf yolu açıldı. Bu hakime tazminat davası açacağız. Reddi hakim de talep edeceğiz. İl kongresine icra memuru gönderdiler. Hepsini göreceğiz. Pazartesi günü düzenlenecek ve teslim edilecek mazbatamızdan birlikte il başkanımız resmen görevine başlayacaktır."

Bir çağrıyı bir kez daha yapayım. Biliyorsunuz Meclis'te yaptığımız görüşmelerde Filistin konusunda cesaret gösterilmesini, tüm liderlerle birlikte Filistin'e gitmeyi teklif etmiştim.

Erdoğan-Trump görüşmesi

* Trump beni bu kadar övse, yerin dibine girerim. Trump'a vergilerinden hediye paketi yapmış... Görüşmede doğalgaz var, Ruhban Okulu var, ama Filistin'in F'si yok... İspanya, Filistin nasıl sahip çıkıyor, bizimkiler susuyor. Tom Barrack'a ses çıkaramıyorlar. Meşruiyet milletten alınır!

* Biliyorsunuz ben Erdoğan'a Mecliste yaptığımız görüşmeler sırasında, Meclisi Filistin için olağanüstü toplantıya çağırdığımızda da Filistin konusunda cesaret gösterilmesini, Türkiye'deki bütün liderlerin birlikte Filistin'e gitmemizi teklif etmiştim. Bunlara cevap vermediği gibi Filistin'e yukarıdan insani yardım atmayan neredeyse tek ülke bizimim olduğumuzu, Kanada'nın bile gelip attığını niye atmadığımızı sormuştum ve Sumud filosuna Filistin'deki ablukayı kırmayı yönelik filoya mutlaka destek verilmesi gerektiğini söylemiştik.

* Hatta bizden de bir milletvekili orda bulunması için Sayın Mahmut Danal'ın girişimlerimiz oldu ama milletvekillerinin filoya hangi partiden olursa olsun katılması daha sonra uygun görülmedi. Filo organizasyonu tarafından biliyorsunuz ve diğer partilerden de orada hazır bulunan arkadaşlar gidemedi. Ve yine ısrarla Erdoğan'a bütün meselesinin Filistin meselesi olması gerektiğini Amerika ziyaretinde söylemiştim. Yine benim meclis kürsüsünde yaptığım çağrı ki bunu Sosyalist Enternasyonel'de de çok konuşuyoruz. İsrail uluslararası yarışmalarda olmasın. Buna bizimkiler susuyor. İspanya Dünya Kupası'na katılmama tehditinde bulundu. Filo korunsun dedim. Sumud'u koruyun dedim.

İtalya sahip çıkıyor. Bizimkiler sessiz.

* Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Eyüp Sultan'da Sumud filosunu koruyun. İspanya ve İtalya, ki İtalya bugün bir takviye daha yaptı filoyu korumak için. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Sumud filosunu korumak için deniz kuvvetlerinin harekete geçirilmesi lazım. Bu cesaretin bütün ülkeler tarafından gösterilmesi durumunda İsrail zaten herhangi bir şey yapamayacak. Oradaki insanların canını korumak için İspanya'nın, İspanya, Filistin'den bahsediyoruz. İspanya sahip çıkıyor. İtalya sahip çıkıyor. Bizimkiler sessiz. Ta Akdeniz'in öbür ucundan kalkıp geliyorlar. Bizimkiler duruyor. Bizce ihtiyaç çok ama varsa sayın Meclis Başkanı yarın toplasın meclisi, verilmesi gereken bir yetki varsa verelim ve Sumud'un korunması gerekiyor.

* Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun dışında demiştim ki Erdoğan Amerika'ya gidiyor. Trump'la görüşmek istiyor. Trump'a karşısına geçsin Filistin'i savunsun. Netanyahu'ya kahraman deme kardeşim. Bu adam savaş suçlusu de. Artık Gazze'ye otel yapmaktan bahsetme. Çift devletli Birleşmiş Milletler çözümünün arkasında dur de. Bunları söyle. Amerika dönüşü havaalanında seni ben karşılayacağım dedim. Dün gördünüz. Öncesinde sonrasında ağzından bir tek kelime Filistin çıkmadı Trump'ın huzurunda. Filistin konusu açıldığında da Trump dedi ki "Konu çok önemli. Bunu konuşuyoruz. İsrail'in Filistin'in elinde tutsak bulunan askerlerini, esirlerini sağ salim kurtarmak istiyorum. Buna çalışmalıyız." Trump meseleyi burasından okuyor. Bizimkinin bu meselede ağzını açıp da bir kelime söylemiyor.

"Ey 1 minute'çiler ne olduk?"

* Ey 1 minute'çiler ne olduk? Ne olduk ne olduk? Erdoğan masadan kalkarken Erdoğan masadan kalkarken Trump masadan çıkmasına yardım ediyor diye tersinden Trump Erdoğan'ın altına sandalye çekiyor mandalye çekiyor. Bundan övünemezsiniz. Aklınızı başınıza toplayın. O görüşmede Boeing'in B'si var. O görüşmede Ruhban Okulu'nun R'si var. O görüşmede LNG'nin L'si var. Ama Gazze'nin G'si yok kardeşim. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç utanmıyor musunuz? Filistin'in F'si yok görüşmede. Bir de çıkmışlar efendim Erdoğan şöyle yaptı böyle yaptı. Ne dedim size? Ne dedim arkadaşlar? Dedim ki Junior Trump'la Trump'ın oğluyla Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmüş mü? Görüşmüş. Trump'ın oğluna Boeing müjdesi verdi. Vermiş mi? Vermiş. Trump'ın oğluna eğer Amerika'ya kabul edilirse birçok taviz vereceğini söylemiştim. Vermiş mi? Vermiş. Ne oldu şimdi? Türkiye stratejik bir müttefikten yağlı bir müşteriye dönüştü.

* Görüşme bitti. Günün sonunda elimizde ne var? Günün sonunda elimizde daha gitmeden kaldırdığımız gümrük vergileri var. Hatırlayın Amerika Trump döneminde, 2018'de Türkiye'ye demir çelikte dünyaya vergi %25, Türkiye'ye 50 kardeşim demişti. O Katsa döneminden sonraki süreçte Türkiye'ye %50 vergi koydum dedi. Bizimkiler Dünya Ticaret Örgütü'ne gidip şikayet ettiler ve misilleme olarak da Amerikan viskisine, Amerikan otomobiline, pirincine, Amerikan cevizine ve birçok ürüne zam yaptılar. Daha doğrusu vergilerini arttırdılar.