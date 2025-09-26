Eşarj ve Trugo'dan elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren haber

Eşarj ve Trugo, elektrikli araç kullanıcılarına markadan bağımsız bir deneyim sunan ve şarj istasyonlarının ortak kullanımını öngören "roaming" iş birliğini 81 ilde kullanıcılarla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin en yaygın ve yüksek hızlı şarj sınıfında hizmet veren iki öncü operatörü Eşarj ve Trugo'nun, Bursa'da başlatıp Ankara'da devam ettirdikleri roaming uygulamasını 81 ile taşıdığı belirtildi.

İş birliğinin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla kullanıcıların tek üyelikle diledikleri mobil uygulama üzerinden ödeme yapabildiği aktarılan açıklamada, her iki markanın seçili istasyonlarında toplamda 4 bine yakın yüksek hızlı DC sokette konforlu şarj deneyimi yaşamaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, kullanıcıların roaming uygulaması sayesinde iki markadan herhangi birinin uygulamasında ortak kullanım istasyonlarını rahatlıkla görüntüleyebildiği, komisyon ödemeden kesintisiz şekilde araçlarını şarj edebildiği ve her iki marka kullanıcılarının bu iş birliğiyle iki katı DC hızlı şarj istasyonuna ulaşabildiği ifade edildi.

Roaming uygulamasının ülke genelinde kullanıcıların hizmetine sunulmasıyla önemli bir aşamaya ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elektrikli araçların hayatımızın doğal bir parçası haline gelmesi için atılan bu öncü adımın, hem kullanıcıların yolculuklarını daha kesintisiz, keyifli ve güvenli kılacağına hem de sürdürülebilir ulaşım hedefimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Rekabeti iş birliğine dönüştüren bu yaklaşımın, elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandırarak sürdürülebilir ulaşım vizyonumuzu güçlendireceğine ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz."