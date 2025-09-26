79 yaşındaki adamı öldürüp cesedini parçalara ayırdı! Son sözünde bunu söyledi

Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bilal Dilek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Bilal Dilek, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek sanığın, iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

"Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur"

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Olay günü evde bile değildim, saat 08.00'de işe gittim, ertesi gün eve geldim. Ben yalan söylemiyorum, doğruları konuşuyorum. Verdiğim ifadenin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bilal Dilek'i, maktul Nihat Salih'e yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın aşamalardaki savunmasında atılı suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının bulunmaması dikkate alınarak ileride suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığından cezada herhangi bir indirim uygulamadı.