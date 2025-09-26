BIST 11.378
CHP İstanbul il başkanlığı davasının hakimine tazminat davası açacak

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S.B.’ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi. Özgür Özel duruşmanın ardından Silivri'de soruları yanıtladı. Özel İstanbul Kurultayı kararını veren hakimi dava edeceklerini söyledi.

Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, duruşmalı olarak görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Kayyum itirazına mahkeme ret kararı verdi. Gürsel Tekin ve heyeti göreve devam edecek.

Özel şu ifadeleri kullandı: 
-"Bu karar bizim adımıza çok iyi bir karardır. İstinaf yolu açıldı. Bu hakime tazminat davası açacağız. Reddi hakim de talep edeceğiz. İl kongresine icra memuru gönderdiler. Hepsini göreceğiz. Pazartesi günü düzenlenecek ve teslim edilecek mazbatamızdan birlikte il başkanımız resmen görevine başlayacaktır."

