Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 360 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 291 bin 872 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 456 bin 666 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 360 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 508 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 78 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 642 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 93 bin 583 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 119 milyon 988 bin 685 metreküp olarak kayıtlara geçti.

