Topkapı Sarayı'nda gece turları yarın sona eriyor

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda yaz boyunca büyük ilgi gören cumartesi akşamı turları yarın (27 Eylül) son kez düzenlenecek. Tarihinde ilk kez geçen yıl gece ziyarete açılan Saray'ı bu yıl 10 binden fazla kişi gezdi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yaz sezonu boyunca her cumartesi akşamı gerçekleştirilen Topkapı Sarayı gece turları, yoğun bir ilginin ardından yarın sona erecek. Müze olarak hizmet vermeye başladığı 1924 yılından bu yana ilk kez geçen yıl gece saatlerinde ziyarete açılan saray, bu yıl da büyük bir başarı yakaladı.

21 Haziran'da başlayan ve her cumartesi 21.00-23.00 saatleri arasında düzenlenen gece ziyaretleri, 2024'te 2 bin 752 olan ziyaretçi sayısını bu yıl 10 bin 425'e çıkararak rekor bir artış kaydetti.

TARİHİ İHTİŞAM FARKLI BİR ATMOSFERDE KEŞFEDİLDİ

Ziyaretçiler, gece turlarında Saray'ın Bab-ı Hümayun'dan başlayan rotasıyla Divan-ı Hümayun, Silah Müzesi ve Harem-i Hümayun'un önemli bölümlerini farklı bir atmosferde görme fırsatı buldu. Karaağalar Koğuşu, Hünkar Sofası ve Altın Yol gibi mekanlar, gece ışıklandırmasıyla bambaşka bir havaya büründü.

Tur boyunca, Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde manevi bir yolculuk yaşandı. Fatih Köşkü'ndeki Hazine Sergisi'nde ise dünyaca ünlü Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi paha biçilmez eserler sergilendi. Ziyaretçiler ayrıca İftariye Kameriyesi gibi noktalardan şehrin tarihi siluetini seyretme imkanı da buldu.

