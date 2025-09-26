Çocuğunuz yemek seçiyorsa dikkat! Diyetisyenden öneri var...

Çocuğunuzla yemek bazen beslenmeden çok pazarlık gibi geliyorsa yalnız değilsiniz. İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, çocukların yarısından çoğu gelişimlerinin bir döneminde yemek seçme alışkanlıkları gösterecektir.

Çocuk ve bebek beslenme uzmanı Charlotte Stirling-Reed, CBeebies Ebeveyn Yardım Hattı'na bu durumla başa çıkmanın en iyi yolları hakkında konuştu ve kendinizi suçlamamanın önemli olduğunu söyledi.

"Bu, birçok çocuğun gelişiminin gerçekten normal bir parçası. Bu sorunla karşı karşıya olan çok sayıda aile var.

"Sadece siz varmışsınız gibi hissetmeyin çünkü öyle değil."

1. Bırakın onlar seçsin

Mantığa aykırı gibi görünse de Stirling-Reed, bir çocuğun ne yemek istediğini seçmesine izin vermenin aslında onu daha fazla şey denemeye teşvik edebileceğini söylüyor.

"Küçük çocuğunuz 'Bu yemeği yemek istemiyorum' diyorsa, ona 'Sorun değil' demek çok daha yardımcı bir tutumdur."

Çocuk büyüdükçe kendi kararlarını vermesi gerekir, bu nedenle bunu bastırmamak yardımcı olabilir.

"Çocuklar özerklik ister ve onlara 'bunu yemek zorunda değilsin' dememiz çoğu zaman bunu yemenin kendi tercihleri olduğunu düşünmelerini sağlayabilir."

Ayrıca, yemek saatlerini uzatmanın durumu daha da kötüleştireceğini söyleyerek, istedikleri zaman masadan kalkmalarına izin verilmesini öneriyor.

2. Yiyecekleri iyi ve kötü olarak sınıflandırmayın

Stirling-Reed, farklı gıdaları iyi ya da kötü olarak etiketlemenin, çocuğun yedikleriyle kurduğu ilişkiyi nihai olarak etkileyebileceğini söylüyor.

"Tarafsız olmaya çalışın. 'Bunu yersen ödül ya da ceza alırsın' demekten kaçının. Bunlardan herhangi biri çocuklar üzerinde gerçekten olumsuz bir etki oluşturabilir."

Uzman bunun yerine ebeveynleri çocuklara dengeyi öğretmeye teşvik ediyor.

"Farklı gıdalardan utanmamıza gerek yok, ancak bazı gıdaları diğerlerinden daha az sıklıkta yiyebiliriz.

"Neyin daha sağlıklı olduğu ya da olmadığı hakkında konuşmaz ama örnek olurdum, onlara ölçülü olmanın, çeşitliliğin ve dengenin ne demek olduğunu yaptıklarıma gösterirdim."

3. Keyif almayı öncelik haline getirin

Stirling-Reed, yemeği yemekten daha keyifli bir deneyim haline getirmenin dikkati sorundan uzaklaştırabileceğini ve çocukları yemek yemeye teşvik edebileceğini söylüyor.

Bu aynı zamanda çocukların masayı olumsuz bir yer olarak algılanmasını da önler.

"Bir kitap çıkarın ya da masada olmak istemelerini sağlayacak başka bir şey. Sonra da 'şimdi kitabı bir kenara bırakıp yemeğimizi yiyeceğiz' diyebilirsiniz.

"Ancak yemeğe odaklanmamaya çalışın. Yemek masasındaki zamanı eğlenceli hale getirmeye çalışın, onlarla bol bol sohbet edin."

4. İştaha dikkat edin

Bir çocuk bir yaşına geldiğinde büyümesi yavaşlamaya başlayabilir ve bu da iştahının azalmasına neden olabilir.

"İnişler ve çıkışlar olur. Nasıl biz her gün aynı iştaha sahip değilsek çocuklarımız için de aynı şey geçerli."

Bu konuda dikkatli olmanın önemli olduğunu söylüyor.

"Buna duyarlı beslenme deniyor, ne kadar yiyeceklerini belirlemelerine izin veriyoruz. Yani kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği gibi bir rutin belirliyoruz. Bu saatlerde hangi yiyecekleri sunacağımızı biz seçeriz ama ne kadar yiyeceğine onların karar vermesine izin vermeliyiz."

Çocuğunuz aktifse ve büyüyorsa, muhtemelen yeterince gıda alıyordur. Ama çocuğunuzun sınırlı beslenmesi konusunda endişeleriniz varsa veya başka duyusal sorunları olabileceğini düşünüyorsanız bunu doktorunuzla görüşebilirsiniz.

5. Onları dahil edin

Çocuğunuzu yemek hazırlığına ve yemeklere mümkün olduğunca dahil etmek, yemek konusunda daha maceracı olmalarına yardımcı olabilir.

Stirling-Reed, sofra kurmaya yardım etmek, karışımları karıştırmak, alışverişi birlikte yapmak ve hatta yemek hakkında okumak gibi basit aktivitelerin yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ayrıca çocuklara çok çeşitli yiyecekler sunulmasını tavsiye ediyor.

"Çocuklar aşinalığı sever. Yani tüm bu gıdalara ne kadar aşina olurlarsa, onları kabul etme olasılıkları da o kadar artar."

Bunun için çok zaman harcamanıza gerek yok. Kullanımı hızlı ve besin değeri yüksek gıda maddeleri seçilebilir.

"Öğütülmüş fındık, öğütülmüş tohumlar, bir avuç dondurulmuş meyve veya sebze gibi şeyler.

"Örneğin, konserve domates, mercimek ve dondurulmuş sebzeleri karıştırarak çok hızlı bir şekilde yemek yapabileceğiniz ürünlerle gerçekten sağlıklı, besin açısından yoğun bir makarna sosu hazırlanabilir."