Emine Erdoğan'dan New York'ta "Anadolu kültürü", "Sıfır Atık Mavi" ve aile konularında kritik temaslar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği New York'ta, "Anadolu kültürü", "Sıfır Atık Mavi", "aile", "çevre" ve "sağlık" temalı etkinliklerde, lider eşleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentine gerçekleştirdiği resmi temaslarına eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleri, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve yabancı bakanların yer aldığı bir dizi etkinliğe katıldı.

Emine Erdoğan, 22 Eylül'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe katılarak, bir konuşma yaptı.

BM bünyesinde aileyi güçlendirmeye yönelik özel bir yapının kurulması gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler bünyesinde, ailenin güçlendirilmesine dair çalışmaları koordine edecek özel bir yapının kurulması hedeflenmelidir. Çünkü, ailenin yapısı ve niteliği, insanlığı bekleyen yarınların habercisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sierra Leone Cinsiyet ve Çocuk İşleri Bakanı Isata Mahoi, Somali Aile Bakanı Khadija Al-Makhzoumi, Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman Ibrahim, Sırbistan Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura, BM Nezdinde Rusya Federasyonu Daimi Temsilcisi Yardımcısı Maria Zabolotskaya, ABD Sağlık ve İnsani İşler Bakanlığı Özel Danışmanı Bethany Kozma katıldı.

Etkinliğin ardından Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu dile getirdi.