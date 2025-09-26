BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL

Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Sanatçının cenaze namazı yarın Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak.

Abone ol

Arabesk ve fantezi müziğin tanınmış ismi Güllü (Gül Tut), Çınarcık’ta geçirdiği elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki sanatçı, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi’ndeki evinin altıncı kat terasından düşerek hayatını kaybetti.

Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti

Yapılan ilk incelemelere göre, sanatçının kızı ve kızının bir arkadaşıyla eğlendiği sırada dengesini kaybederek düştüğü belirlendi. Güllü’nün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a getirildi.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Ünlü sanatçının cenaze namazı, yarın (Cumartesi) öğle namazını müteakip İstanbul Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak ve ardından defnedileceği öğrenildi.

Sanatçının ani ölümü, müzik camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin Gazze'nin yönetimini devretmeyi düşündüğü isim basına sızdı
ABD'nin Gazze'nin yönetimini devretmeyi düşündüğü isim basına sızdı
Leman Dergisi soruşturması! 4 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Leman Dergisi soruşturması! 4 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Malatya'da korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Malatya'da korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu
Emine Erdoğan'dan New York'ta "Anadolu kültürü", "Sıfır Atık Mavi" ve aile konularında kritik temaslar!
Emine Erdoğan'dan New York'ta "Anadolu kültürü", "Sıfır Atık Mavi" ve aile konularında kritik temaslar!
CHP'den ihracı istenen Gürsel Tekin'den yönetime tepki
CHP'den ihracı istenen Gürsel Tekin'den yönetime tepki
Çocuğunuz yemek seçiyorsa dikkat! Diyetisyenden öneri var...
Çocuğunuz yemek seçiyorsa dikkat! Diyetisyenden öneri var...
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Topkapı Sarayı'nda gece turları yarın sona eriyor
Topkapı Sarayı'nda gece turları yarın sona eriyor
Bir dönemin efsanesiydi uçan tabut oldu Hindistan kararını verdi
Bir dönemin efsanesiydi uçan tabut oldu Hindistan kararını verdi
"Soğuk Savaş" programında buz banyosu! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için 4,5'ar yıl hapsi istendi
"Soğuk Savaş" programında buz banyosu! Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için 4,5'ar yıl hapsi istendi
CHP İstanbul il başkanlığı davasının hakimine tazminat davası açacak
CHP İstanbul il başkanlığı davasının hakimine tazminat davası açacak
Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Abdullah Öcalan açıklaması