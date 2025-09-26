Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Sanatçının cenaze namazı yarın Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak.

Arabesk ve fantezi müziğin tanınmış ismi Güllü (Gül Tut), Çınarcık’ta geçirdiği elim bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki sanatçı, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi’ndeki evinin altıncı kat terasından düşerek hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemelere göre, sanatçının kızı ve kızının bir arkadaşıyla eğlendiği sırada dengesini kaybederek düştüğü belirlendi. Güllü’nün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a getirildi.

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Ünlü sanatçının cenaze namazı, yarın (Cumartesi) öğle namazını müteakip İstanbul Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak ve ardından defnedileceği öğrenildi.

Sanatçının ani ölümü, müzik camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.