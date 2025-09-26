Donald Trump: Gazze'de anlaşmaya yakınız

Beyaz Saray bahçesinde yapacağı yolculuk öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, Gazze'de anlşamaya yakın olduklarını söyledi. Trump'ın konuşmasından dakikalar önce Netanyahu, BM kürsüsündeydi.

60 binden fazla masumun ölmesine neden olan Netanyahu, geçtiğimiz dakikalarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu.

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemek istemeyen liderler ve temsilcileri, BM salonunu terk etti.

Boş bir salona konuşan Netanyahu'ya tepki sürerken, aynı dakikalarda da ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Beyaz Saray'ın bahçesinde torunu ile helikoptere binmeden önce konuşan Donald Trump, Gazze'de anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Trump, Gazze’deki katliamı sona erdirecek ve rehineleri serbest bırakacak bir anlaşmanın üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"BATI ŞERİA'NIN İLHAK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, dünkü açıklamasında da öncelikle Hamas'ın rehineleri serbest bırakması gerektiğini belirtmiş; Netayahu'nun ise Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA, TRUMP'IN GAZZE'DE OLANLARIN FARKINDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarında Gazze'yle ilgili söyle demişti;

"GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR DURMALI, TRUMP FARKINDA"

Sayın Trump, toplantıda Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Orada bir anlayış birliği oluştu.

Beyaz Saray'daki görüşmemiz, New York'taki toplantımızın devamı niteliğindeydi. İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik. Sayın Trump da mevcut durumun böyle devam edemeyeceğinin farkında.

Türkiye olarak temel hedefimiz, Gazze'deki katliamların bir an önce sona ermesidir. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybettiği bir tabloyu güvenlik gerekçesiyle açıklamak mümkün değildir.

Kimsenin şüphesi olmasın, Gazze'ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız.