Özgür Çelik'e mazbata verilecek mi? Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı

CHP'nin İstanbul il yönetimine getirilen tedbir kararına yapılan itirazları mahkeme reddetti. Kayyum olarak il başkanlığına atanan Gürsel Tekin'in görevi sürecek. Yaşanan bu gelişme TGRT Haber'de masaya yatırıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP kurultaylarının artık partiye bulaşmış olan bir virüsün yaydığı hastalıktan dolayı parayla pulla şaibeyle hediyeyle menfaatle anıldığını belirterek, "Özgür Çelik’e mazbata verecekler mi vermeyecekler mi bunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'de yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurmuştu. CHP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibi görevden alınmıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı. Tekin'in göreve gelmesini kabul etmeyen CHP, yeniden seçim yaptı ve tek aday olan Özgür Çelik, bir kez daha il başkanlığına seçildi.

Ancak 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürsel Tekin'in görevinin sürdüğünü belirten bir karar verdi.

CHP'NİN TALEBİNE RET

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik ve CHP avukatlarının "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazları, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, tedbir kararına yapılan itirazları reddetti. Böylece yönetime atanan Gürsel Tekin, göreve devam edecek.

Yaşanan kaosla ilgili TGRT Haber ekranlarında değerlendirmede bulunan gazeteci Barış yarkadaş çok çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Yancı medya tek taraflı yayın yaparak sanki CHP’nin içinde hiçbir sorun yokmuş, 3-5 kişi sorun çıkarıyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Eskiden CHP kurultayları siyasi ve ideolojik tartışmalarla ya da partinin çizgisinin nereye evrileceğiyle anılırdı. Ama artık kurultaylarda partiye bulaşmış olan bir virüsün yaydığı hastalıktan dolayı parayla pulla şaibeyle hediyeyle menfaatle anılıyor.

Torpille işe alma, banka kartlarını ödeme gıda kartları verme gibi şeyler bize yabancıydı. Birisi bize bunları anlatsa hakaret davası açılabilecek bir noktadaydık. Ama ne yazık ki Özgür Özel’in seçildiği kurultayda ortaya çıkan manzara bu krizlerden biri haline geldi.

Parti bir yandan hileli kurultay tartışmasıyla diğer yandan belediyelerdeki yolsuzluk iddialarının gölgesinde.

Şunun altını net bir şekilde çizelim ki bu tartışmaları başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ya da Barış Yarkadaş değil. CHP kurultayını mahkemelik hale getiren kişiler Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun kendilerine değişimci adı veren arkadaşlarıdır. Ne yazık ki parti o günden bu yana konunun ciddiyetinin farkına varamayıp üstünü örtmüştü. Bu konuyu konuşanları da partiye ihanet etmekle AK Parti’nin oyuncağı olmakla suçlayıp çirkin ithamlarla yargıladılar.

Hep birlikte göreceğiz

Özgür Çelik’e mazbata verecekler mi vermeyecekler mi bunu hep birlikte göreceğiz. Ama benim hukuki yorumum, bu mazbata verilmiş olsa bile mahkeme kendi kararının arkasında durduğu için yeni bir tedbir kararı alacak ya da tedbir kararını sürdürecektir. Dolayısıyla ya 45. Asliye mahkemesinin tedbir kararını ortadan kaldırması ya da ya da istinafın bu kararı ortadan kaldırmasıyla ancak Gürsel Tekin’in görevi sona erer.