BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  MEDYA

Barış Yarkadaş’tan CHP’ye sert ihraç tepkisi

Barış Yarkadaş’tan CHP’ye sert ihraç tepkisi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararıyla partiden ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihraç haberini Halk TV, tarihini ise ANKA Ajansı’ndan öğrendiğini söyleyerek savunma hakkı tanınmadığını söyledi.

Abone ol

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) kararının ardından partiden ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yarkadaş, paylaşımında kararın “talimatla” alındığını, savunma hakkı tanınmadığını ve ihraç haberini önce Halk TV, ihraç tarihini ise ANKA Ajansı’ndan öğrendiğini söyledi. Yarkadaş, YDK başkanını ve kurulu 'korkaklık'la suçlayarak verilen kararı utanç vesilesi olarak nitelendirdi.

Yarkadaş paylaşımında ayrıca partideki yönetim biçimine ve iddia edilen usulsüzlüklere tepki gösterdi; Atatürk’e yönelik tutum iddialarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden Atatürk fotoğrafının indirildiğini öne sürerken, bunu deşifre ettiğinde infaz kararının verildiğini ve YDK kararının bununla eş zamanlı olduğunu belirtti. Kararın kendisi için onur, kararın verenler için utanç kaynağı olduğunu ifade eden Yarkadaş, partideki “yargısız infaz” yaklaşımını eleştirdi ve savunma dahi alınmadan karar verildiğini iddia etti.  

İşte Barış Yarkadaş'ın o paylaşımı

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yürekler ağza geldi! Adana'da çırçır fabrikasının deposu yandı
Yürekler ağza geldi! Adana'da çırçır fabrikasının deposu yandı
Özgür Çelik'e mazbata verilecek mi? Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı
Özgür Çelik'e mazbata verilecek mi? Barış Yarkadaş canlı yayında açıkladı
Mutlaka imha edin! Bu temizlik ürünleri için toplatma kararı çıktı
Mutlaka imha edin! Bu temizlik ürünleri için toplatma kararı çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya BM'de büyük şok
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya BM'de büyük şok
Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi! Karar sonrası ilk açıklama
Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi! Karar sonrası ilk açıklama
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı 15 katlı bir binayı yerle bir etti
İsrail, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı 15 katlı bir binayı yerle bir etti
Kızılelma Tolun mühimmatı ile ilk kez uçuş testinde görüntülendi
Kızılelma Tolun mühimmatı ile ilk kez uçuş testinde görüntülendi
MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine ilk yorum
MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine ilk yorum
Güllü'nün cenaze programı belli oldu
Güllü'nün cenaze programı belli oldu
ABD'nin Gazze'nin yönetimini devretmeyi düşündüğü isim basına sızdı
ABD'nin Gazze'nin yönetimini devretmeyi düşündüğü isim basına sızdı