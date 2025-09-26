Barış Yarkadaş’tan CHP’ye sert ihraç tepkisi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararıyla partiden ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihraç haberini Halk TV, tarihini ise ANKA Ajansı’ndan öğrendiğini söyleyerek savunma hakkı tanınmadığını söyledi.

Abone ol

CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) kararının ardından partiden ihraç edilen eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yarkadaş, paylaşımında kararın “talimatla” alındığını, savunma hakkı tanınmadığını ve ihraç haberini önce Halk TV, ihraç tarihini ise ANKA Ajansı’ndan öğrendiğini söyledi. Yarkadaş, YDK başkanını ve kurulu 'korkaklık'la suçlayarak verilen kararı utanç vesilesi olarak nitelendirdi.

Yarkadaş paylaşımında ayrıca partideki yönetim biçimine ve iddia edilen usulsüzlüklere tepki gösterdi; Atatürk’e yönelik tutum iddialarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden Atatürk fotoğrafının indirildiğini öne sürerken, bunu deşifre ettiğinde infaz kararının verildiğini ve YDK kararının bununla eş zamanlı olduğunu belirtti. Kararın kendisi için onur, kararın verenler için utanç kaynağı olduğunu ifade eden Yarkadaş, partideki “yargısız infaz” yaklaşımını eleştirdi ve savunma dahi alınmadan karar verildiğini iddia etti.

İşte Barış Yarkadaş'ın o paylaşımı