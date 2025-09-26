BIST 11.378
Mutlaka imha edin! Bu temizlik ürünleri için toplatma kararı çıktı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Birçok evde kullanılan iki temizlik ürünü hakkında toplatma ve üretimi durdurma kararı çıktı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını riske atacak ürünleri denetlemeye ve kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediliyor. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Cosmiq ve Gojo markalı iki temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti. 

