Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül'de deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşan sarı-lacivertliler, Antalyaspor müsabakası öncesi ilk antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel programlarla sona erdi.

Antrenmanda Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan, 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.