BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
Fed'in faiz beklentisi kriptolarda düşüşe neden oldu

Kripto para birimlerinin arasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin ve diğer önemli altcoinler olan Ethereum, Ripple ve Solana’nın fiyatları geriledi.

Beklenenden güçlü gelen ABD verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini azaltarak kripto piyasasında satış baskısı oluşturdu.

Bitcoin 108 bin 713 dolara, Ethereum ise 3 bin 829 dolara kadar gerildi.

Küresel piyasalarda bugün yatırımcıların gözleri, saat 15.30’da açıklanacak ABD’de yaşayan veya onlar adına alışveriş yapan kişilerin mal ve hizmetlere ödedikleri fiyatların bir ölçüsü olan çekirdek PCE verisine çevrildi.

BITCOIN’İN KAYBI

108 bin 947 dolardan işlem gören Bitcoin’in son 24 saatteki anlık kaybı yüzde 2,16 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM’UN KAYBI

Aynı dakikalarda Ethereum ise yüzde 2,21 kayıpla 3 bin 934 dolardan işlem görüyor.

RIPPLE’NİN KAYBI

Aynı dakikalarda, Ripple (XRP) yüzde 3,39 düşerek 2,76 dolara, Solana ise yüzde 4,72 düşerek 195,58 dolara geriledi.

DOGECOIN’İN KAYBI

Dogecoin'deki kayıp ise anlık yüzde 3,58 seviyesinde.

