Mourinho'nun maaşı açıklandı! Fenerbahçe'yi çıldırtan rakam

Benfica Başkanı Rui Costa, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun maaşını açıkladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Portekiz ekibi Benfica'nın yeni hocası oldu.

Benfica Başkanı Rui Costa, Mourinho'nun maaşını açıkladı.

Rui Costa şu ifadeleri kullandı:

"PORTO'DAN BERİ EN DÜŞÜK MAAŞI"

"Jose Mourinho'nun maaşı ilk yıl 3 milyon Euro, ikinci yıl 4 milyon Euro seviyelerinde. Bu Mourinho'nun Porto'dan ayrıldığından beri aldığı en düşük maaş. Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun ayrılığını hazırladı. Burada da gelişini hazırladı. (Gülerek) Mourinho hiç aklımda yoktu. Karabağ maçından sonra Mario Branco iletişime geçti ve süreci tamamladı."

FENERBAHÇE'DEN SERVET KAZANDI

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den yıllık 10.5 milyon Euro maaş alıyordu.

Sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adama sözleşme feshi karşılığında 15 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

