CHP'de kadrolaşma itirafı: Personellerin yüzde 75'i...

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’den devraldıkları belediyede işe aldıkları personelin yüzde 75’ini CHP içerisinden seçtiklerini açıklayarak kadrolaşmayı adeta itiraf etti.

CHP’li Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kadrolaşma itirafıyla gündeme geldi.

Köse, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’den devraldıkları belediyede işe aldıkları personelin yüzde 75’ini CHP içerisinden seçtiklerini söyledi.

CHP’li Köse, “İşe aldığımız arkadaşlar partimizin il ve ilçe başkanlığından yönlendirilen CHP'li gençlerdendir. Bunun haricinde aldıklarımız ise kaynakçı, lastikçi, vidanjörün arkasında zor şartlarda çalışacak arkadaş almışızdır.” dedi.

CHP’YE KADRO VERMEYİP KİME VERECEKSİN?

Köse’nin sözleri, CHP’nin koalisyon iktidarı dönemine Adalet Bakanlığı yapan Mehmet Moğultay’ın kadrolaşma itirafını hafızalara taşıdı.

49 ve 50. hükümetlerde Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yapan Mehmet Moğultay 1995 yılında CHP’lilere hitap ettiği bir konuşmasında, “(Seyfi Oktay zamanında (Önceki dönem CHP’li Adalet Bakanı) 2 bin civarında hakim alındı. Benim dönemimde bin civarında hakim alındı... 3 bin hakim alındı. Bu örgüte kadro vermeyecek de kime vereceksiniz? MHP’ye mi vereceksiniz? Yapılacak en akıllı hareket kendi devr-i iktidarında örgütleneceksin, kadrolaşacaksın. Bu kadrolar günün birinde gelecek, büyüyecek ve senin yolunu açacak.” demişti.

Moğultay, 2017 yılında ABD'de vefat etmişti.

