Filistin Devleti'ni tanımışlardı! Erdoğan, Starmer'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Starmer'i, ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıması nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede; Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıması nedeniyle Starmer'i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Starmer ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yaptı.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtildi.

İNGİLTERE'YE FİLİSTİN TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer’ı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanımız, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.