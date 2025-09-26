Alanyaspor taraftarı Gazze'yi unutmadı

Alanyaspor taraftarları, Galatasaray ile oynanan Süper Lig maçı öncesinde Gazze için bir pankart açtı.

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Antalya'da açıldı.

Alanyaspor ile Galatasaray, kritik mücadelede kozlarını paylaştı.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde ise ev sahibi takımın taraftarları Gazze'yi unutmadı.

ALANYASPOR TARAFTARINDAN GAZZE PANKARTI

Alanyaspor tribünleri, "Gazze'nin çocukları, neden dünyadaki diğer çocuklardan farklı?" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı.

Ortaya çıkan bu görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.

SON 24 SAATTE 47 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 142 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

ATEŞKES BOZULMUŞTU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 543'e, yaralananların sayısının da 18 bin 614'e ulaştığı ifade edildi.

65 BİN 549 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 549'a, yaralıların sayısının 167 bin 518'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.