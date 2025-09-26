BIST 11.378
Sultanahmet’te bir eğlence mekanındaki uygunsuz görüntüler gündem oldu: İşletme mühürlendi

İstanbul’un en turistik noktalarından Sultanahmet’te bir eğlence mekanında çekilen görüntülerde bir şahsın, turist olduğu iddia edilen bir kadına uygunsuz hareketlerde bulunduğu görülürken görüntüler sonrası harekete geçen ekipleri işletmeyi mühürlediği bildirildi.

Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki eğlence mekanlarında daha önce gördüklerine benzer bir olay bu kez İstanbul Sultanahmet'te yaşandı. 

TURİST KADINA UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNDU

Görüntülerde, turist olduğu iddia edilen bir kadına bir şahsın uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

O anların kayda alınarak paylaşılması kısa sürede viral olurken, mekan ve şahıs hakkında tepkiler çığ gibi büyüdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken binlerce yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda görüntülerin Türkiye'nin Turizm imajına zarar verildiğine vurgu yapıldı.

MÜHÜRLENDİ

Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından harekete geçen ekiplerin işletmeyi mühürlediği öğrenildi. 

MARMARİS'DEKİ GÖRÜNTÜLER AKILLARA GELDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde de geçtiğimiz aylarda benzer skandalların gündeme geldiği biliniyor.

Özellikle eğlence mekanlarında çekilen rahatsız edici görüntüler, hem yerel halktan hem de turizm yetkililerinden tepki toplamıştı. 

