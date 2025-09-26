Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yıldızlaştı

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi attı.

8 KURTARIŞ YAPTI

Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isimlerden biri kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Bonservisi için Trabzonspor'a 33+3 milyon euro bonservis bedeli ödenen milli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı.

EGALE ETTİ

Uğurcan, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.