BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yıldızlaştı

Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yıldızlaştı

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

Abone ol

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi attı.

8 KURTARIŞ YAPTI

Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isimlerden biri kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Bonservisi için Trabzonspor'a 33+3 milyon euro bonservis bedeli ödenen milli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı.

EGALE ETTİ

Uğurcan, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gürsel Tekin: Savaşmak istiyorsa bize yenilirler
Gürsel Tekin: Savaşmak istiyorsa bize yenilirler
Icardi’nin golü Galatasaray’a 3 puan getirdi
Icardi’nin golü Galatasaray’a 3 puan getirdi
Alanyaspor taraftarı Gazze'yi unutmadı
Alanyaspor taraftarı Gazze'yi unutmadı
Burhanettin Duran: Türkiye küresel denge unsuru oldu
Burhanettin Duran: Türkiye küresel denge unsuru oldu
Sultanahmet’te bir eğlence mekanındaki uygunsuz görüntüler gündem oldu: İşletme mühürlendi
Sultanahmet’te bir eğlence mekanındaki uygunsuz görüntüler gündem oldu: İşletme mühürlendi
Bakan Fidan'dan dünyaya çağrı: İsrail'i ifşa etmeliyiz!
Bakan Fidan'dan dünyaya çağrı: İsrail'i ifşa etmeliyiz!
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
ABD'den son dakika Türkiye paylaşımı! Trump'tan sürpriz açıklama
ABD'den son dakika Türkiye paylaşımı! Trump'tan sürpriz açıklama
Filistin Devleti'ni tanımışlardı! Erdoğan, Starmer'i tebrik etti
Filistin Devleti'ni tanımışlardı! Erdoğan, Starmer'i tebrik etti
ABB'ye konser soruşturması: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
ABB'ye konser soruşturması: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
BM toplantısında ilginç anlar: Brezilya Başbakanı Lula, Macron’u ensesinden tuttu
BM toplantısında ilginç anlar: Brezilya Başbakanı Lula, Macron’u ensesinden tuttu
Mourinho'nun maaşı açıklandı! Fenerbahçe'yi çıldırtan rakam
Mourinho'nun maaşı açıklandı! Fenerbahçe'yi çıldırtan rakam