Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yıldızlaştı
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi attı.
8 KURTARIŞ YAPTI
Sarı-kırmızılılarda maça damga vuran isimlerden biri kaleci Uğurcan Çakır oldu.
Bonservisi için Trabzonspor'a 33+3 milyon euro bonservis bedeli ödenen milli file bekçisi, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı.
EGALE ETTİ
Uğurcan, 8 kurtarış ile Süper Lig'de bir maçta yaptığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti.