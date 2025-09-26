BIST 11.378
Gürsel Tekin: Savaşmak istiyorsa bize yenilirler

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi. İhraç sonrası Gürsel Tekin, üyeliğinin kalbinde gömülü olduğunu belirterek, partinin sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini ve hiçbir zaman kimsenin suç ortağı olmadıklarını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyum ve yönetim tartışmalarının ardından, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi. Gürsel Tekin, ihracın ardından tv100’e özel Cansu Canan ile Özgür İfade programında açıklamada bulundu.

‘‘BİZE YENİLİRLER’’

Gürsel Tekin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

‘‘Daha hiçbir şey konuşmadım, konuşacağım. Sorun çözmek için geldik, sorun yaratmak için değil.

Benim üyeliğim kalbimde gömülü. Genel merkez ve aparatları ile savaşmak istiyorsa bize yenilirler.

‘‘KİMSENİN SUÇ ORTAĞI OLMADIK’’

Hayatımızın hiçbir yerinde kimsenin suç ortağı olmadık. Tek derdimiz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir.

Sorunların üstesinden geleceğiz. Hiç kimse merak etmesin’’

