Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle 7'de 7 yaptı ve Süper Lig'de kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçlar kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

EN İYİ BAŞLANGIÇ

Galatasaray, Alanya karşısında aldığı galibiyetle, ligde 7. maçından da galibiyet ayrıldı ve kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcını yaptı.

LİDER DURUMDALAR

Galatasaray, ligde 21 puanla namağlup liderlik koltuğunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de; Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve son olarak Alanyaspor müsabakalarından 3 puan aldı.

