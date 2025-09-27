BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  SPOR

Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında evinde oynayacağı Liverpool maçının bilet fiyatları açıklandı.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintrach Frankfurt deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmada 5-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında taraftarı karşısına çıkacak ve Liverpool'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüp zorlu maçın bilet fiyatlarını açıkladı. En pahalı biletin fiyatının, en ucuz biletin fiyatının 21 katından fazla olduğu görüldü. Biletler en düşük 2.300 lira, en yüksek 50 bin liradan listelendi. 

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Maçın biletleri 26 Eylül  2025 Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül  2025 Cumartesi günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve  passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00’e kadar bilet alabilirler." ifadeleri yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı bilet fiyatları:

Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis: İsrail ile stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz
Miçotakis: İsrail ile stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz
Friedrich Merz: Savaşta değiliz ancak barış içinde de yaşamıyoruz
Friedrich Merz: Savaşta değiliz ancak barış içinde de yaşamıyoruz
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!
Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Okan Buruk Torreira haberini duyurdu! "Baygınlık geçirdi"
Okan Buruk Torreira haberini duyurdu! "Baygınlık geçirdi"
Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı
Galatasaray, Süper Lig'e en iyi başlangıcını yaptı
Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yıldızlaştı
Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yıldızlaştı
Gürsel Tekin: Savaşmak istiyorsa bize yenilirler
Gürsel Tekin: Savaşmak istiyorsa bize yenilirler
Icardi’nin golü Galatasaray’a 3 puan getirdi
Icardi’nin golü Galatasaray’a 3 puan getirdi
Alanyaspor taraftarı Gazze'yi unutmadı
Alanyaspor taraftarı Gazze'yi unutmadı
Burhanettin Duran: Türkiye küresel denge unsuru oldu
Burhanettin Duran: Türkiye küresel denge unsuru oldu
Sultanahmet’te bir eğlence mekanındaki uygunsuz görüntüler gündem oldu: İşletme mühürlendi
Sultanahmet’te bir eğlence mekanındaki uygunsuz görüntüler gündem oldu: İşletme mühürlendi