Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında evinde oynayacağı Liverpool maçının bilet fiyatları açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintrach Frankfurt deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmada 5-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında taraftarı karşısına çıkacak ve Liverpool'u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüp zorlu maçın bilet fiyatlarını açıkladı. En pahalı biletin fiyatının, en ucuz biletin fiyatının 21 katından fazla olduğu görüldü. Biletler en düşük 2.300 lira, en yüksek 50 bin liradan listelendi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Maçın biletleri 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00’e kadar bilet alabilirler." ifadeleri yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı bilet fiyatları: