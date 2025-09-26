BIST 11.378
Miçotakis: İsrail ile stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin İsrail ile stratejik ortaklığını sürdürdüğünü söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

"GAZZE KONUSUNDA HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Miçotakis, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından silahlı çatışmaların en çok olduğu dönemden geçildiğini belirterek, "Eğer hemen harekete geçmezsek, derinleşen istikrarsızlık ve artan şiddet gibi vahim sonuçlar doğacak. Bu (harekete geçme) aciliyeti hiçbir yerde Gazze'den daha belirgin değil." dedi.

"YUNANİSTAN, İSRAİL İLE STRATEJİK ORTAKLIĞI SÜRDÜRÜYOR"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından "kendini savunma" hakkından yana tavır sergilediğini savunan Miçotakis, şunları kaydetti:

"Ancak aynı zamanda hiçbir askeri hedefin, binlerce çocuğun ölümüne, bir milyonun üzerinde Filistinlinin Gazze Şeridi'nden zorla uzaklaştırılmasına, Filistin halkının insani açıdan çektiği acılara bahane edilemeyeceğini açık bir şekilde ifade ettik. Yunanistan, İsrail ile stratejik ortaklığı sürdürüyor ancak bu, bizim açık ve samimi şekilde konuşmamıza engel değil. Bu tür bir davranışın devamı İsrail'in kendi çıkarlarına zarar getirecektir ve İsrail'in uluslararası desteği erozyona uğrayacaktır."

Miçotakis, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin dönüşü olmayan bir durum oluşturduğunu dile getirerek, "En önemlisi gereksiz öldürmelere son verilmesi ve Gazze'ye geniş ölçekli, sürdürülebilir insani yardım sağlanması." diye konuştu.

