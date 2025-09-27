BIST 11.378
CHP'li Berhan Şimşek'ten Erdoğan itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun resmen içinden geçmiş!

Gazeteci Hadi Özışık, CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek'in Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

CHP'de muhalif kıyımına hız veren Özgür Özel yönetimi, hafta sonu yapılan olağanüstü kurultay öncesinde ismi genel başkan adaylığı için geçen eski milletvekili Berhan Şimşek'i partiden ihraç etmişti.

Şimşek düzenlediği basın toplantısında, Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. "Recep Tayyip Erdoğan içeri girdiğinde, arkadaşları onu yalnız bırakmayalım diye cezaevine girdi." diyen Şimşek, "İmamoğlu’nun arkadaşları ise itirafçı oldu, dışarı çıkabilelim diye." ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

