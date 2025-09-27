BIST 11.378
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında ikinci dalga: 11 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun yeni tarihli raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun üzerine ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul ve Van'da düzenlenen operasyonda şüpheliler A.K, B.Ç, E.Y, E.Ö.K, E.B, H.G, İ.K.B, K.B, K.D, K.İ.B. ve S.D'nin gözaltına alındığı, tespit edilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri tedbiri uygulandığı ifade edildi.

İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Soruşturma

Başsavcılıktan 16 Eylül'de yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış, böylece şüpheli sayısı 19'a yükselmişti.

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanmış, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

