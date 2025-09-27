BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL  /  YOL DURUMU

Kara yollarında son durum

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Abone ol

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 7-9. kilometreleri, Bağlıca-Eskişehir kavşaklarındaki üstyapı çalışması nedeniyle Eskişehir istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndaki çalışmalar sebebiyle İzmir ve Çandarlı istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı, sol ve orta şeritten gerçekleştiriliyor.

Anandolu Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikameti, 171-175. kilometrelerdeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 20.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak, bu kesimde ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sürdürülecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde ulaşım, deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 43-45. kilometrelerinde (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı güzergahı) Sinop istikametinde yürütülen drenaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fındıkbeli-Şiran-Kelkit yolunun 26-37. kilometreleri, üstyapı onarım çalışması dolayısıyla kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 36-37. kilometrelerinde yer alan Ertuğrulgazi Tüneli'nin sağ şeridindeki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, sol şeritten tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Ereğli-Devrek yolunun 2-5. kilometrelerindeki sanat yapısı imalatı dolayısıyla sürücülerin dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump ile Microsoft arasında İsrail krizi "derhal kovun" talimatı
Trump ile Microsoft arasında İsrail krizi "derhal kovun" talimatı
Ayşenur Arslan'dan garip iddia! Erdoğan Trump'ın yanına bakın neden oturmuş
Ayşenur Arslan'dan garip iddia! Erdoğan Trump'ın yanına bakın neden oturmuş
Küresel Sumud Filosu'na İsrail savaş uçaklarından ikinci taciz
Küresel Sumud Filosu'na İsrail savaş uçaklarından ikinci taciz
Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı 2 polis...
Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü ekip aracına çarptı 2 polis...
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
CHP'li Berhan Şimşek'ten Erdoğan itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun resmen içinden geçmiş!
CHP'li Berhan Şimşek'ten Erdoğan itirafı! Ekrem İmamoğlu'nun resmen içinden geçmiş!
Sadettin Saran o isimlerin biletini kesti
Sadettin Saran o isimlerin biletini kesti
Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu
Galatasaray - Liverpool maçı bilet fiyatları belli oldu
Miçotakis: İsrail ile stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz
Miçotakis: İsrail ile stratejik ortaklığımızı sürdürüyoruz
Friedrich Merz: Savaşta değiliz ancak barış içinde de yaşamıyoruz
Friedrich Merz: Savaşta değiliz ancak barış içinde de yaşamıyoruz
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!
Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri!
Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı