Kent genelinde yollar yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Mersin’in bulvar, cadde ve sokaklarında yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

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Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ömrünü tamamladığı tespit edilen yollar iş programına dahil edilerek, sıcak asfaltla buluşturuluyor.

Toroslar’da 214. Cadde yenilendi

Çalışmalar çerçevesinde Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 214. Cadde’de faaliyetlerine başlayan ekipler, asfalta hazırlık aşamasını tamamlayarak sıcak asfalt serimine geçti. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa sürede tamamlanan yol, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Ekiplerin bir diğer çalışma noktası ise Akdeniz ilçesi Yeşilçimen Mahallesi 4010 Sokak oldu. Sokakta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiren ekipler, farklı noktalarda konforlu yollar için çalışmaya devam edecek.

Asfaltlama ile yol bakım ve onarımı konusunda yoğun bir çalışma yürüten ekipler, bozuk ve yıpranmış yolların bakım onarım çalışmalarını da eş zamanlı olarak tüm ilçelerde sürdürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen yol yapım bakım ve onarım çalışmaları da periyodik olarak devam ediyor.