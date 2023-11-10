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Üniversitelilere madde bağımlılığında farkındalık anlatıldı

Üniversitelilere madde bağımlılığında farkındalık anlatıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bekilli Meslek Yüksekokulu’nda (BMYO) “Madde Bağımlılığı Farkındalık” etkinliği, Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

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Bekilli MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; okul yönetimi, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Cemil Özdemir ve Polis Memuru Aslı Karaoğlan’ın konuşmacı olduğu konferansta madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede; farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla uyuşturucu maddelere karşı bağımlı olunmadan kullanımın erken fark edilmesi, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme sunumları gerçekleştirildi.

Öğrencilere madde bağımlılığı konusunda uyarılarda bulunan Bekilli İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan Çoban; madde kullanımının önlenmesi ve narkotik suçlarla mücadelenin çok önemli olduğunu, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen konferansın öğrenciler için katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Öğrencilere seslenen Çoban, “Sizler anne babalarınızın bizlere emanetisiniz, kapımız her zaman her konuda sizlere açık, korkmadan çekinmeden bizlere başvuru yapabilirsiniz. Bizler sizlerin güvenliği için buradayız.” dedi.

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