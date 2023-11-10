Atatürk'ün vefatının 85. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi erkanın ardından Anıtkabir ziyaretçilerin akınına uğradı. Canlı yayında izleyebilirsiniz...

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Saat 9'u 5 geçe devlet erkanı mozole önünde iki dakika saygı duruşunda bulundu.

Şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, vefatınızın 85'inci sene-i devriyesinde bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz.

Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer alıyor.

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özel, ilk defa Anıtkabir’i CHP lideri olarak ziyaret etti.