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Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı! Herkes kuyumcuya koştu

Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı! Herkes kuyumcuya koştu

Engin Polat ve Dilan Polat çifti soruşturması kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir kuyumcunun da gözaltına alındığı yönünde söylentiler çıktı. İlçe halkı emanet verdikleri altınları almak için kuyumcuya akın etti.

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Ordu Fatsa’da kuyumculuk yapan Emre Sade’nin, kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmak suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığı yönünde ilçede söylenti çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre kısa sürede bütün ilçede duyulan söylentinin ardından Sade’ye emanet altın veren vatandaşlar kuyumcuya akın etti. Altınlarını geri almak isteyen vatandaşlar kuyumcunun dışında uzun kuyruk oluşturdu.

"Olumsuz bir durum yok”

Kalabalığın gittikçe artması üzerine açıklama yapan ve yıllarca ilçede kuyumculuk yapan işletme sahibi Emre Sade, “İşimizin başındayız. Herhangi olumsuz bir durum yok. İş yerimiz açık. Her gün olduğu gibi bugün de iş yerimizi açtık ama kötü niyetli kişilerin esnaflığımıza zarar vermek için çıkardığı dedikodu sonrası böyle bir durumla karşılaştık. İş yerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. İşletmemizle ilgili iftira niteliğindeki paylaşım ve yorumlar hakkında her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildiririz” dedi.

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