Fenerbahçe Beko Partizan'a 15 sayı geriden maç verdi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında Sırbistan'ın Partizan takımına 85-84 yenildi.

Abone ol

Fenerbahçe Beko, Belgrad deplasmanında karşı karşıya geldiği Zeljko Obradovic yönetimindeki Partizan karşısında bir ara farkı 15 sayıya çıkarmasına rağmen geri dönüşe engel olamadı ve son topta da isabeti bulamayarak maçdan 85-84'lük skorla mağlup ayrıldı.

Son topta yakaladığı zor bir atış şansını da değerlendiremeyen temsilcimiz, sahadan 85-84'lük sonuçla mağlup ayrıldı.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya), Thomas Bissuel (Fransa)

Partizan: Leday 2, Jaramaz 5, Nunnally 13, Dozier 5, Kaminsky 15, Vukcevic 8, Avramovic 7, Smailagic 13, Trifunovic 6, Andjusic 9, Ponitka 2

Fenerbahçe Beko: Madar 2, Dorsey 18, Hayes-Davis 23, Sestina 4, Motley 11, Biberovic 10, Wilbekin 9, Şehmus Hazer, Papagiannis 7, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 23-27

Devre: 47-56

3. Periyot: 63-69