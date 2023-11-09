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ABD Başkanı Biden'a canlı yayında büyük şok! Konuşması kesildi

ABD Başkanı Biden'a canlı yayında büyük şok! Konuşması kesildi

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir grup tarafından yuhalandı. Protestocular apar topar dışarı çıkartıldı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

Sözleri kesildi

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı. Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırak gitsin, sorun değil" dedi.

Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

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