BIST 7.841
DOLAR 28,46
EURO 30,46
ALTIN 1.792,89
HABER /  DÜNYA

Arnavutluk Parlamentosu'nda muhalif milletvekilleri sis bombası attı

Arnavutluk Parlamentosu'nda muhalif milletvekilleri sis bombası attı

Arnavutluk'ta hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, iktidar partisinin parlamentodaki sandalyelerini ters çevirerek ortaya yığdı. Ardından salona sis bombası atan vekiller, oturumun sonlanmasına neden oldu.

Abone ol

Arnavutluk'ta yaşanan ilginç eylem ülkenin gündemine oturdu..

Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, parlamentoda sıradışı bir eyleme imza attı.

Muhalif milletvekilleri, önce sandalyeleri ters çevirerek, oturumun yapıldığı salonun ortasına yığdı.

İktidar partisi vekilleri oturamadı

Salona girdiklerinde oturacak yer bulamayan iktidar partisi milletvekilleri, bir süre ayakta durduktan sonra diğer odalardan sandalye getirerek oturdu.

Sis bombası attılar

Muhalifler, oturumun başlamasının ardından iki sis bombası atarak, parlamentoyu duman altında bıraktı.

Oturuma son verildi

Parlamento Başkanı Lindita Nikolla, olayın ardından oturuma son verdi.

Nikolla, bir sonraki oturumun ne zaman yapılacağının birkaç saat içerisinde duyurulacağını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor
Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor
BM'den Gazze açıklaması: İnsani amaçlarla verilecek aralar BM ile koordine edilmeli
BM'den Gazze açıklaması: İnsani amaçlarla verilecek aralar BM ile koordine edilmeli
Gazze'ye gidecek yardım gemisi hazır
Gazze'ye gidecek yardım gemisi hazır
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Erdoğan 'küresel Gazze inisiyatifi' için harekete geçiyor
Erdoğan 'küresel Gazze inisiyatifi' için harekete geçiyor
Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber!
Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber!
Guterres: Gazze için şimdi adım atma zamanı
Guterres: Gazze için şimdi adım atma zamanı
Aranan 2 FETÖ'cü Şanlıurfa'da yakalandı
Aranan 2 FETÖ'cü Şanlıurfa'da yakalandı
Aydın'da sele kapılan kişinin cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
Aydın'da sele kapılan kişinin cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
ABD: Gazze'de her gün 4 saatlik ateşkes olacak
ABD: Gazze'de her gün 4 saatlik ateşkes olacak
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İstanbul'da ekmeğe zam geldi
İsrail Lübnan'a beyaz fosfor bombasıyla saldırdı
İsrail Lübnan'a beyaz fosfor bombasıyla saldırdı