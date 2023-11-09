Arnavutluk Parlamentosu'nda muhalif milletvekilleri sis bombası attı

Arnavutluk'ta hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, iktidar partisinin parlamentodaki sandalyelerini ters çevirerek ortaya yığdı. Ardından salona sis bombası atan vekiller, oturumun sonlanmasına neden oldu.

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Arnavutluk'ta yaşanan ilginç eylem ülkenin gündemine oturdu..

Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, parlamentoda sıradışı bir eyleme imza attı.

Muhalif milletvekilleri, önce sandalyeleri ters çevirerek, oturumun yapıldığı salonun ortasına yığdı.

İktidar partisi vekilleri oturamadı

Salona girdiklerinde oturacak yer bulamayan iktidar partisi milletvekilleri, bir süre ayakta durduktan sonra diğer odalardan sandalye getirerek oturdu.

Sis bombası attılar

Muhalifler, oturumun başlamasının ardından iki sis bombası atarak, parlamentoyu duman altında bıraktı.

Oturuma son verildi

Parlamento Başkanı Lindita Nikolla, olayın ardından oturuma son verdi.

Nikolla, bir sonraki oturumun ne zaman yapılacağının birkaç saat içerisinde duyurulacağını açıkladı.