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ABD: Gazze'de her gün 4 saatlik ateşkes olacak

ABD: Gazze'de her gün 4 saatlik ateşkes olacak

ABD yönetimi, Gazze'de her gün 4 saat insani ateşkes olacağını açıkladı.

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İsrail'in Hamas baskınını bahane ederek Gazze'de başlattığı sivil katliamda 34 gün geride kaldı.

Yaklaşık 12 bin insanın hayatını kaybettiği, 30 binden fazlasının da yaralandığı saldırılar nedeniyle altyapı büyük hasar gördü, temel ihtiyaçlar tükenme noktasına geldi.

Vicdanı olan ülkelerin liderleri, siyasetçiler, diplomatlar, STK temsilcileri ve dünya kamuoyunun daha birçok alanından tanınmış şahsiyetler, İsrail'in insani ateşkes yapması gerektiğinde ısrar etti.

Türkiye'nin de çatışmaların başladığı ilk günden itibaren gösterdiği yoğun diplomatik çabalar da sonunda yanıt buldu.

Gazze'de her gün 4 saat insani ateşkes olacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'de insani yardımların ulaştırılması amacıyla her gün 4 saatlik insani ateşkes olacağı belirtildi.

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