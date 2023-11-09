Samsun’da bir grup lise öğrencisinin karıştığı kavga kameraya yansıdı

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Heinrich Krippel Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, parkta bir araya gelen 5-6 kişilik lise öğrencisi önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çantalarını yere fırlatan öğrenciler birbirleriyle kavgaya giriştiler.

Kavga 2 dakika sürdü



Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu öğrencilerin kavgası yaklaşık 2 dakika sürdü. Öğrenciler fiziksel olarak birbirlerine zarar verirken, diğer arkadaşların araya girmesi ile ayrılıp, kavga mahallinden uzaklaştırıldılar. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamarasına anbean yansıdı.