Altının kilogram fiyatı gün sonunda yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin 500 liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 768 bin lira, en yüksek 1 milyon 832 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,6 artışla 1 milyon 829 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 800 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 352 milyon 717 bin 812,62 lira, işlem miktarı ise 3.003,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 161 milyon 999 bin 374,81 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk olarak sıralandı.