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İş dünyasından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

İş dünyasından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajları

İş dünyası temsilcileri, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası olarak 100. yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında da onun tüm eserlerine sahip çıkmak ve aziz hatırasına layık olmak amacıyla çalışacaklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin önderi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hepimizin kalbinde büyük bir şükran ve minnetle yaşamaktadır. Atatürk'ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Onun 'En büyük eserimdir' dediği Cumhuriyet'imiz bir asrı geride bırakırken bizim ve bizden sonraki nesillerin, önümüzdeki yüzyılda ülkemizi hem ekonomi hem uygarlık noktasında en yüksek yerlere taşıma gayretinden kimsenin en küçük şüphesi olmasın. Atatürk'ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Örnek alıyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da yazılı açıklamasında, küllerinden doğan Cumhuriyet'in, adını bir asırdır dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına yazdırdığını belirtti.

Baran, 2. yüzyılında da Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türk milleti, dünyanın yetiştirdiği eşsiz bir deha, güçlü bir devlet adamı ve büyük bir komutan olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde her türlü yokluk ve zorluğa karşı mücadele etti. Savaş meydanlarında kazanılan zafer, Cumhuriyet'in ilanıyla atılan bağımsızlık çığlığının ardından siyasi ve ekonomik başarılarla taçlandı. Başkentimizin, Cumhuriyet'imiz ile yaşıt ticaret odası olarak tarihte eşi benzeri görülmeyen bir kararlılık ve azimle, Türk milletinin istiklal mücadelesine önderlik eden Atatürk'ün gösterdiği kararlı ve azimli duruşu örnek alıyoruz. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imize sahip çıkarak, ülkemizi bilimde, teknolojide, sanayide, ticaret ve ekonomide çok daha ilerilere taşımak için aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. İkinci yüzyılda da istiklal ve istikbalin ekonomik bağımsızlıktan geçtiği bilinciyle ticaretimizi, ihracatımızı geliştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu duygularla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun."

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