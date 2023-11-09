Otokar'dan, alternatif yakıtlı ve otonom sürüşe sahip 3 yeni otobüs

Otokar, üretimine başladığı alternatif yakıtlı ve otonom sürüşe sahip 3 yeni otobüsünü tanıttı.

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Şirketin Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki fabrikasında düzenlenen tanıtım toplantısında, elektrikli yeni modeller e-Kent ve e-Territo'nun yanı sıra otonom sürüşe sahip e-Centro'nun özellikleri basınla paylaşıldı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Cumhuriyet'in 100'üncü, Otokar'ın ise 60'ıncı yılını kutladıklarını söyledi.

Firmanın 1963 yılında Türkiye'nin ilk yerli otobüsünü yapmak üzere yola çıktığını anlatan Görgüç, 60 yıl önce ülkedeki otobüs durumuna ilişkin bilgi verdi.

Otobüsle başlayan üretimlerin birçok alana yayıldığını aktaran Görgüç, bütün otobüslerin şeklinin, güç kaynaklarının değişerek elektrikli ve otonom araçlara doğru yavaş yavaş evrildiğini kaydetti.

Bu değişimin içerisinde kendi güçleri, mühendislikleri ve imkanlarıyla dünyaya araçlarını satarak büyüdüklerini aktaran Görgüç, 2022 yılında ihracatın ciro içindeki payının yüzde 73 olduğunu dile getirdi.

İhracat payını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Görgüç, "Otobüs ihracatı yaptığımız ülke sayısı 60'ı geçti. İrili ufaklı bir sürü yerde filolarımız var. Müşteri portföyümüz 60'tan daha büyük çünkü askeri araç sattığımız bazı ülkelere otobüs satmıyoruz. Dolayısıyla 60'tan fazla ülkeyle uğraşıyoruz." dedi.

Görgüç, Otokar'ın son 5 yılda dolar bazındaki büyümesinin yüzde 11'i aştığını belirterek, yeni ürünler, pazarlar ve müşterilerle bunun gerçekleştiğini söyledi.

Bu yılın 9 ayında Otokar'ın cirosunun dolar bazında geçen yıla göre yüzde 75 arttığı bilgisini paylaşan Görgüç, "İhracat artışımız dolar bazında geçen yıla göre yüzde 84 oldu. İhracat pazarında yeni ülkelerle, yeni sözleşmelerle büyüyoruz. Şu anda savunma sanayi ve ticari araçlar üretimimiz var. Bu sene ciromuzun yaklaşık yüzde 71'i ticari araçlardan geliyor." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğini koruyarak yurt dışında büyümek"

Otokar Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman da yerli piyasada 14 senedir pazar lideri olduklarını ifade etti.

Yerli sermayeli markalar arasında en büyük ihracatçının da Otokar olduğunu anlatan Erman, "Hedefimiz büyümek. Şu anda öyle noktaya geldik ki aynı seviyede kalmamız çok zor. Dolayısıyla hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğini koruyarak yurt dışında mümkün olduğunca büyümek." dedi.

Alternatif yakıtlı araçlarla ürün çeşitliliğini genişletmek istediklerini, Avrupa, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Orta Doğu'ya sürekli ihracat yapıldığını belirten Erman, elektrikli araçlarla Avrupa'da daha büyük oyuncu olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Erman, 4 binden fazla çalışanın olduğu Otokar'ın gelecek yıl Avrupa'da tek çatı altında üretim yapan en büyük fabrika olma özelliğine kavuşmasının beklendiğine işaret ederek, 2019-2022 yılları arasındaki Avrupa pazarı verilerine göre dizel otobüs üretiminde yüzde 43'lük düşüş yaşandığını aktardı.

CNG otobüs satışlarının bu sürede yüzde 49, elektrikli otobüs satışının da yüzde 148 arttığını belirten Erman, hedeflerinin 2026'da tüm ürün gamlarına sıfır emisyonlu araçları koyabilmek olduğunu, bunun yanında da dizel ya da CNG araçları üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Otokar'ın AR-GE'si çok güçlü bir şirket olduğunun altını çizen Erman, ilk elektrikli aracın 10 yıl önce üretildiğini, bugün 6 metreden 19 metreye uzanan elektrikli otobüs ürettiklerini kaydetti. Erman, Otokar'ın son 10 yıldaki AR-GE harcamalarının cirodaki payının yüzde 7 olduğunu, toplam 2,1 milyar liraya ulaştığını paylaştı.

Otokar Ticari Araçlardan Sorumlu AR-GE Direktörü Erdal Usta da yeni araçların teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda gazetecilere fabrikanın üretim hattını gezdiren Görgüç, Ermen ve Usta, soruları yanıtladı.