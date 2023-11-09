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Malatya'da eşini öldüren adam tutuklanarak cezaevine gönderildi

Malatya'da eşini öldüren adam tutuklanarak cezaevine gönderildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde eşini tüfekle öldürdükten sonra gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde dün 12.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Valide Sultan Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ikamet eden A.N. ile eşi Aytan Nazin (51) arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında A.N. tüfekle eşi Aytan Nazin'e ateş açtı. Karın bölgesinden vurulan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınan A.N., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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