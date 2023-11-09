Ankara'da şırdan yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Ankara'da Adana ve Osmaniye Tanıtım Günleri çerçevesinde düzenlenen şırdan yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Adana ve Osmaniye’nin yöresel lezzetleri, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen tanıtım günlerinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şırdan, mumbar ve ciğerlerin stantlarda yan yana dizildiği tanıtım günlerinde elde edilen gelirin bir bölümü ise Gazze için bağışlanacak. Tanıtım günlerinde şırdan yeme yarışması kıyasıya bir mücadeleyle geçti.

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Şırdan ustası Mehmet Gülaç, etkinliğe ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, “Şırdan, Adana’nın bir sokak lezzetidir. Şırdan dolması deniliyor ve içinde pirinç ve kıymadan oluşuyor. Özel baharatla yapılır ve bir buçuk saat kadar kaynatılır. Limon ve kimyonla beraber sunulur. Çoğu gelen kişiler bilmiyor ne olduğunu. Ankara halkını davet ediyoruz buraya” ifadelerini kullandı. İlk defa şırdan yiyen Ayşe Kızılkaya ise şırdanı çok lezzetli bulduğunu söyleyerek, “Çok lezzetliymiş bu. Ben bundan yerim hep. Et tadı var. Hiç yemedim ama bundan sonra yerim” dedi.

Şırdan yarışmasının kazanını Yılmaz Hamurcu, kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Şırdan çok lezzetli, ben de aslen Adanalıyım. Şırdan yarışmasını duyar duymaz arkadaşlarımla birlikte geldik. Lezzeti on numara. Sadece yarışma dolayısıyla midem yanıyor. Hem sıcaktı hem acıydı. Ustalarımın eline sağlık, çok başarılı bir şekilde yapmışlar” diye konuştu.

Osmaniye Tanıtım Günleri Başkanı Bahri Çolpan, “Buradan gelen gelirimizin bir kısmını Filistin’de İsrail zulmüne uğrayanlara göndermeyi planlıyoruz. Amacımız şu kış gününde oradaki insanlara bir nebze de olsa destek olmak” diye konuştu. Adana ve Osmaniye Tanıtım Günleri, 12 Kasım Pazar akşamına kadar Başkent Millet Bahçesi’nde devam edecek.