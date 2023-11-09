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Dünyaca Ünlü Yazardan 92. Kitap: İrade Psikolojisi

Dünyaca Ünlü Yazardan 92. Kitap: İrade Psikolojisi

Kitapları 73 dile çevrilen, 92 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü Adayı Akif Manaf’ın, heyecanla beklenen yeni kitabı “İrade Psikolojisi” raflardaki yerini aldı.

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Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen, en karmaşık konuları sade bir anlatımla aktaran yazar, bu kitapta “İrade Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. Kitapta yürütülen inceleme ve araştırma diyalektik, analitik, psikolojik ve fenomenolojik unsurlar içeriyor.

Kitap arka kapaktan:

Bu kitapta insanlık tarihinde ilk defa irade konusunda yepyeni bir paradigma sunulmaktadır! Peki, nedir bu yepyeni irade paradigması?

Egodan beslenen, sınırlı güce sahip olan dünyasal irade ve ebedî özden beslenen, sınırsız güce sahip olan varoluşsal irade.

İnsan evladının davranışlarını ve edimlerini izah etmek için irade işleyişini anlamak son derece önemlidir. Bu kitapta irade fenomeninin gizemi, bilinmeyen mekanizmaları, işleyişi ve insan hayatına etkileri açıklanmaktadır.

İnsanlık tarihinde ilk defa iradenin sınırsız bir güce sahip olabileceğine dair gerçek bu kitapta açıklanmaktadır. Bir insan hedeflerine ulaşamadığında ona iradesinin sınırsız ve tükenmez potansiyele sahip olabileceği söylenmelidir.

Bu kitapta insanlık tarihinde ilk defa irade ile zekâ olgularının tamamen farklı iki insan yetisi olduğu kanıtlanmıştır. Zekâ karar verme mercidir, irade ise zekâ tarafından verilmiş kararın icra edilme mercidir.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak ve Kahkaha gibi insana dair hemen her konuda 92 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Tüm kitapseverler yazarın yüze yakın kitabına ilişkin paylaşımları, yazarın kitaplarına özgü sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebiliyor.

İrade konusundaki doyurucu ve sürükleyici anlatımıyla elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “İrade Psikolojisi”, okuyucunun irade konusundaki tüm sorularına yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

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