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Sakarya'da ineğe alkol içiren şahıslara 18 bin 216 lira para cezası kesildi

Sakarya'da ineğe alkol içiren şahıslara 18 bin 216 lira para cezası kesildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ineğe alkol içirip o anları kayda alan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, ifadelerinin sonrasında serbest bırakıldı. Ayrıca şahıslara, Akyazı Kaymakamlığınca toplam 18 bin 216 lira para cezası kesildi.

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Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirerek eziyet etti. Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Yapılan çalışma çerçevesinde Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda 4 şahıs gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahıslara Akyazı Kaymakamlığınca toplam 18 bin 216 lira idari para cezası kesildi.

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