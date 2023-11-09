Sakarya'da ineğe alkol içiren şahıslara 18 bin 216 lira para cezası kesildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ineğe alkol içirip o anları kayda alan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, ifadelerinin sonrasında serbest bırakıldı. Ayrıca şahıslara, Akyazı Kaymakamlığınca toplam 18 bin 216 lira para cezası kesildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirerek eziyet etti. Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



Yapılan çalışma çerçevesinde Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda 4 şahıs gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şahıslara Akyazı Kaymakamlığınca toplam 18 bin 216 lira idari para cezası kesildi.